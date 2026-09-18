KYK burs başvuru tarihi 2026 2027: GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri takvimini yayımlamadı. Geçen sene başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir. Bu yıla ilişkin tarihler belli olduğunda tüm detaylarıyla haberimizde olacaktır.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ayrı ayrı değil, e-Devlet üzerinden aynı başvuru sayfası ve aynı anda birlikte alınmaktadır

KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.