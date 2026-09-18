KYK burs başvuru tarihi 2026 2027: GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması ile KYK burs başvuruları başlayacak. Üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvuru takvimine çevrildi. Özellikle şehir dışında maddi destek kapısı olarak görülen KYK burs başvuru tarihleri sıklıkla araştırılıyor. Peki 2026 2027 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve şartları neler? İşte bilgiler…
Milyonlarca öğrenci KYK burs başvuru tarihini araştırıyor. Üniversitelerde eğitim görecek olan öğrenciler için burs ve krediler maddi destek kaynağı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ardından KYK burs başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri takvimini yayımlamadı. Geçen sene başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir. Bu yıla ilişkin tarihler belli olduğunda tüm detaylarıyla haberimizde olacaktır.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ayrı ayrı değil, e-Devlet üzerinden aynı başvuru sayfası ve aynı anda birlikte alınmaktadır
KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşması gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerden kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmasının ardından başvuru tamamlanıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bazı öğrencilere burslarda öncelik sağlanır.
Şehit çocukları ve varsa bekar kardeşi,
Gazi çocukları (bekar ise kendisi),
Sağlık kuruluşu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar lise ve dengi eğitimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar,
Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrencilere öncelik sağlanır.