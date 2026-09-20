KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuru şartları neler, nereden yapılır?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı takvimin ardından başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni dönem için başvuru tarihleri ve ödeme tutarları öğrenciler tarafından merakla beklenirken, gözler GSB'den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Peki KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak, kimler başvuru yapabilecek? İşte 2026-2027 eğitim yılı KYK burs ve kredi sürecine dair merak edilen tüm bilgiler...
Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla sunulan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için yeni dönem heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek resmi başvuru duyurusunu beklemeye başladı. e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurularla ilgili olarak tarihlerin yanı sıra değerlendirme süreci, sonuçların ilan edileceği zaman ve burs/kredi ödemelerine ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. Peki 2026 KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte GSB açıklaması öncesinde sürece dair merak edilen detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.
Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti. Yeni dönem takviminin de benzer bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.
KYK GÜNCEL BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.