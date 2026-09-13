KYK yurtları ne zaman açılacak? 2026-2027 KYK yurtlara ilk girişler hangi gün yapılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtların açılış tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Eylül 2026 tarihinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını erişime açtı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerinin ardından yurtların hangi gün hizmete başlayacağını ve ilk girişlerin ne zaman yapılabileceğini araştırıyor. Peki KYK yurtları ne zaman açılacak, 2026-2027 KYK yurtlarına ilk girişler hangi gün yapılacak? İşte 2026-2027 KYK yurt açılış tarihi...
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin barınma telaşı da yeni bir aşamaya geçti. 2026-2027 döneminde yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin öncelikle kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. GSB'nin resmi duyurusuna göre ilk kayıt ücreti ödendikten sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılmasıyla kayıt tamamlanmış sayılıyor. Peki 2026-2027 KYK yurtları hangi gün açılacak ve öğrenciler yurda ne zaman giriş yapabilecek? İşte KYK yurtlarının açılış takvimi...
2026-2027 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurtlarında yeni dönemin 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Bu tarihe kadar ihtiyaç doğrultusunda belirlenen nöbetçi yurtlar hizmet vermeye devam edecek.
Yurtlara giriş konusunda öğrencilerin üniversitelerinin akademik takvimini dikkate alması gerekiyor. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.
Akademik takvimi 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce KYK yurtlarına giriş yapabilecek.
KYK YURTLARINA İLK GİRİŞLER HANGİ GÜN YAPILACAK?
KYK yurtlarına ilk giriş için tüm öğrenciler açısından tek bir tarih bulunmuyor. Öğrencilerin bağlı oldukları üniversitenin akademik takvimi, ilk giriş tarihinin belirlenmesinde önem taşıyor.
Yeni dönemin 14 Eylül'de başlamasıyla birlikte, akademik takvimi bu tarihte başlayan öğrenciler için yurtlara giriş süreci de başlayacak. Dersleri daha erken başlayan öğrenciler ise nöbetçi yurtlardan yararlanabilecek.
Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler için ise üniversitelerindeki ders başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş imkânı bulunuyor. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca KYK duyurularını değil, üniversitelerinin akademik takvimini de takip etmesi gerekiyor.