Yeni dönemin 14 Eylül'de başlamasıyla birlikte, akademik takvimi bu tarihte başlayan öğrenciler için yurtlara giriş süreci de başlayacak. Dersleri daha erken başlayan öğrenciler ise nöbetçi yurtlardan yararlanabilecek.

Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler için ise üniversitelerindeki ders başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş imkânı bulunuyor. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca KYK duyurularını değil, üniversitelerinin akademik takvimini de takip etmesi gerekiyor.