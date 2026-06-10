LGS 2026: LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, daha önce 14 Haziran olarak planlanmışken A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maçı nedeniyle 13 Haziran’a alındı. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da yapılacak.