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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026: LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        LGS 2026: LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        2026 LGS için geri sayım başladı! Sınav tarihi netleşirken "kaç gün kaldı?" sorusu öğrencilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki LGS tam olarak ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte adayların bilmesi gereken tüm kritik detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek LGS 2026 için heyecan dorukta! Sınav günü yaklaşırken geri sayım hızlanıyor. LGS’ye kaç gün kaldı, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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        2026 LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, daha önce 14 Haziran olarak planlanmışken A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maçı nedeniyle 13 Haziran’a alındı. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da yapılacak.

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler, sınav yeri ve oturum bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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