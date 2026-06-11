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        Haberler Bilgi Gündem LGS BESLENME PAKETİ: LGS beslenme paketi içeriği nedir? 2026 LGS beslenme paketi ücretli mi?

        LGS BESLENME PAKETİ: LGS beslenme paketi içeriği nedir? 2026 LGS beslenme paketi ücretli mi?

        2026 LGS'de ilk kez uygulanacak beslenme paketi uygulaması öğrencilerin gündeminde! Sınav arasında dağıtılacak bu paketin içinde neler var, kimler alabilecek ve en çok merak edilen soru: Ücretsiz mi? Detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı’ndan LGS öğrencilerine dikkat çeken bir destek geldi! Sınav sürecinde adaylara dağıtılacak beslenme paketinin detayları netleşti. Peki bu destek ücretsiz mi olacak, tüm öğrencilere ulaştırılacak mı? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

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        LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

        Sınav günü öğrencilere sunulan bir ara öğün desteğidir. Sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme süresi için özel olarak hazırlanır. Bu sayede öğrencilerin enerji seviyesini koruması ve sınav boyunca odaklarını sürdürmesi hedeflenir.

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        LGS BESLENME PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR?

        2026 yılı için belirlenen içeriğe göre beslenme paketinde; kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor.

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        2026 LGS BESLENME PAKETİ ÜCRETLİ Mİ?

        2026 LGS beslenme paketi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulamaya alınan ve sınav günü öğrencilere sunulan ücretsiz bir destek hizmetidir. Bu paket, başvuru sürecinde e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan adaylara dağıtılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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