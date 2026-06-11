LGS BESLENME PAKETİ: LGS beslenme paketi içeriği nedir? 2026 LGS beslenme paketi ücretli mi?

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

Sınav günü öğrencilere sunulan bir ara öğün desteğidir. Sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme süresi için özel olarak hazırlanır. Bu sayede öğrencilerin enerji seviyesini koruması ve sınav boyunca odaklarını sürdürmesi hedeflenir.