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        Haberler Bilgi Gündem LGS birincisi kim oldu? LGS birincisi ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS Türkiye şampiyonu kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden kaç birinci çıktı?

        LGS birincisi ne zaman açıklanacak, kim oldu? LGS 2026 Türkiye şampiyonu kim?

        "2026 LGS birincisi ne zaman açıklanacak, kim oldu ve Türkiye şampiyonu kaç kişi çıktı?" soruları sınavın ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026 LGS sonuçlarıyla birlikte 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler netleşecek. Tam puan alan öğrenci sayısı, Türkiye şampiyonlarının isimleri ve hangi ilden kaç birinci çıktığına ilişkin detaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından belli olacak. İşte 2026 LGS Türkiye birincileri ve tam puan alan öğrencilere ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        LGS Türkiye şampiyonu kim oldu, kaç öğrenci 500 tam puan aldı ve hangi illerden birinciler çıktı soruları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından takip ettiği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tam puan alan öğrenciler ve illere göre başarı dağılımı da netleşecek. MEB'in duyuracağı resmi verilerle birlikte Türkiye birincilerinin isimleri, tam puan alan öğrenci sayısı ve il bazındaki dağılım kamuoyuyla paylaşılacak. İşte detaylar...

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        LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2026? MEB TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        2026 LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, Türkiye birincilerinin kimler olacağını merak ediyor. Ancak LGS sonuçları henüz açıklanmadığı için 500 tam puan alan öğrenciler ve Türkiye şampiyonlarının isimleri belli olmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandığında, tam puan alan öğrenci sayısı ile Türkiye birincilerinin hangi illerden çıktığı da netlik kazanacak.

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        2026 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI, HANGİ İLDEN KAÇ BİRİNCİ ÇIKTI?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS'nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, sınavda 500 tam puan alan aday sayısını ve illere göre birincilik dağılımını araştırıyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak açıklanmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Türkiye birincileri, tam puan alan öğrenci sayısı ve hangi ilden kaç birinci çıktığı kamuoyuyla paylaşılacak.

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        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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        Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

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