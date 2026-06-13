Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS öncesinde puan hesaplama sistemi yeniden gündeme geldi. Özellikle sınav sırasında boş bırakılan sorular ile yanlış cevapların puana etkisi araştırılıyor. Öğrenciler, doğru cevap sayılarının nete nasıl dönüştürüldüğünü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı değerlendirme sisteminde yanlış cevaplar belirli bir oranda doğru cevapları azaltıyor. Peki LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, net hesabı nasıl yapılıyor? İşte detaylar...