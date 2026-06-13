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        Haberler Bilgi Gündem LGS doğru-yanlış hesaplama: LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

        LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına saatler kala öğrenciler ve veliler puan hesaplama detaylarını araştırıyor. Özellikle "LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sınav öncesinde adaylar net hesaplamalarının nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sistemde doğru ve yanlış cevapların puanlamaya etkisi bulunuyor. Peki, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS puan hesaplama sistemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS öncesinde puan hesaplama sistemi yeniden gündeme geldi. Özellikle sınav sırasında boş bırakılan sorular ile yanlış cevapların puana etkisi araştırılıyor. Öğrenciler, doğru cevap sayılarının nete nasıl dönüştürüldüğünü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı değerlendirme sisteminde yanlış cevaplar belirli bir oranda doğru cevapları azaltıyor. Peki LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, net hesabı nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

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        LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

        Örnek: Türkçe testinde 10 doğru ve 3 yanlışınız varsa net sayınız:

        10 – (3 bölü 3) = 9 net

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        BOŞ BIRAKILAN SORULAR PUANI ETKİLİYOR MU?

        LGS'de boş bırakılan soruların puana herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Değerlendirmede yalnızca doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Bu nedenle öğrenciler emin olmadıkları soruları boş bırakmayı tercih edebiliyor.

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        LGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Öğrencilerin her alt testte elde ettikleri ham puanlar netlere dönüştürülüyor. Daha sonra standart puan hesaplaması yapılıyor ve derslerin katsayıları dikkate alınarak merkezi sınav puanı oluşturuluyor. Bu puan doğrultusunda öğrenciler lise tercih sürecine katılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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