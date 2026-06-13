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        Haberler Bilgi Gündem LGS OBP nedir? OBP LGS puanına ekleniyor mu? İşte MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi

        LGS OBP nedir? OBP LGS puanına ekleniyor mu? MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi

        LGS ile ilgili en çok araştırılan konular arasında puan hesaplama sistemi yer alıyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının merkezi sınav sonucuna etkisi olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle "LGS puanına OBP ekleniyor mu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, MEB'in uyguladığı puanlama ve yerleştirme sistemine ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor. İşte MEB açıklaması ile 2026 LGS puanına OBP etkisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        LGS süreciyle birlikte puan hesaplamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, okul başarı puanlarının sınav sonucuna katkı sağlayıp sağlamadığını öğrenmek isterken, "OBP nedir, LGS puanına etkisi var mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki Ortaöğretim Başarı Puanı hangi eğitim kademesinde kullanılıyor ve LGS yerleştirmelerinde nasıl bir rol oynuyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        OBP LGS PUANINA EKLENİYOR MU?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanır. Adaylar tercihlerini LGS puanı ile yapacaklardır.

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        LİSE YERLEŞME SÜRECİNDE OBP ETKİSİ OLUYOR MU?

        OBP tamamen önemsiz değildir. Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.

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        LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

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        Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor. Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

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