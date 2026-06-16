LGS PUAN HESAPLAMA 2026: MEB LGS Doğru Yanlış sayısı ile net puan ve yüzdelik dilim hesaplaması nasıl yapılır?
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 2026 LGS'nin ardından öğrenciler için puan hesaplama süreci başladı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar, yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları üzerinden doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmeye yöneldi. Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil testlerindeki netlerini hesaplayan öğrenciler, LGS puan hesaplama araçlarıyla tahmini puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2026 LGS puan hesaplama sürecine dair merak edilen detaylar...
2026 LGS merkezi sınavı, 13 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınav sonrası öğrenciler, açıklanan soru ve cevaplar üzerinden doğru-yanlış sayılarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Liseye geçiş sürecinde puan ve yüzdelik dilim büyük önem taşırken, “LGS puanı nasıl hesaplanır, kaç net kaç puan eder, yüzdelik dilim neye göre belirlenir?” soruları da gündeme geldi. İşte 2026 LGS puan hesaplama robotu ve merak edilen detaylar...
LGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı.
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
1-) Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
2-) Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
3-) Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
4-) Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
5-) Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
6-) Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.