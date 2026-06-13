LGS puan hesaplaması 2026: MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döken adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak puanlarını tahmin etmeye başladı. Öğrenciler ve veliler şimdi "LGS puanı nasıl hesaplanır?", "LGS kaç net kaç puan getirir?" ve "LGS yüzdelik dilim nasıl belirlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte LGS puan hesaplama robotu ekranı...
LGS maratonu 13 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını ile puan hesaplama işlemlerine yoğunlaştı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve diğer testlerde yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, LGS puan hesaplama robotları aracılığıyla tahmini puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2026 LGS puan hesaplama ile ilgili bilinmesi gerekenler...
LGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı: Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Ağırlık Katsayıları