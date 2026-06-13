Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS PUAN HESAPLAMASI 2026: MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS kaç net kaç puan?

        LGS puan hesaplaması 2026: MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döken adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak puanlarını tahmin etmeye başladı. Öğrenciler ve veliler şimdi "LGS puanı nasıl hesaplanır?", "LGS kaç net kaç puan getirir?" ve "LGS yüzdelik dilim nasıl belirlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte LGS puan hesaplama robotu ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS maratonu 13 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını ile puan hesaplama işlemlerine yoğunlaştı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve diğer testlerde yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, LGS puan hesaplama robotları aracılığıyla tahmini puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2026 LGS puan hesaplama ile ilgili bilinmesi gerekenler...

        2

        LGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı: Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        3

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        4

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        5

        Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

        Alt Testler

        Ağırlık Katsayıları

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 milyarlık bahis ağına operasyon!

        32 ilde düğmeye basıldı: 116 gözaltı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        UFO'ya benzetilen doğa olayı
        UFO'ya benzetilen doğa olayı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?