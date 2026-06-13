LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

LGS sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz olarak çıkarılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir zorunluluk bulunmamaktadır. Adaylar, belgelerini her iki şekilde de temin edebilir ve bu çıktılar geçerli kabul edilir.

Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, belgenin üzerindeki bilgilerin ve fotoğrafın açık, net ve okunabilir olmasıdır. Fotoğrafın silik olması ya da yazıların okunamayacak durumda bulunması halinde, belge geçersiz sayılabilir.