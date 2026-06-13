LGS 2026 sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler sınav sürecine dair detayları yakından takip etmeyi sürdürüyor. LGS'ye katılım sağlayacak adaylar için sınav giriş belgesi, sınav günü yanında bulundurulması gereken zorunlu evraklar arasında yer alıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden temin edilir? Belge çıktısının renkli olması şart mı? İşte e-Okul sistemi üzerinden erişilebilen LGS sınav giriş belgesi alma ekranı ve belgeye dair detaylar haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda LGS sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınava girecek adaylar ve veliler, belgeye nasıl ulaşılacağını ve çıktının hangi formatta olması gerektiğini merak ediyor. Özellikle sınav giriş belgesinin renkli mi yoksa siyah beyaz mı çıkarılması gerektiği sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 LGS için giriş belgesinin renkli olması zorunlu mu, siyah beyaz çıktı geçerli sayılır mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Adayların sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
LGS sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz olarak çıkarılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir zorunluluk bulunmamaktadır. Adaylar, belgelerini her iki şekilde de temin edebilir ve bu çıktılar geçerli kabul edilir.
Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, belgenin üzerindeki bilgilerin ve fotoğrafın açık, net ve okunabilir olmasıdır. Fotoğrafın silik olması ya da yazıların okunamayacak durumda bulunması halinde, belge geçersiz sayılabilir.
LGS 2026 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS kapsamında sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.
LGS’nin sözel alandan oluşan birinci oturumunda 50 soru yer alacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek.
Sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 40 soru sorulacak olup sınav süresi 80 dakika olacak.