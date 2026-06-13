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        Haberler Bilgi Gündem LGS SINAVI SORU YORUMLARI 2026: LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrencilerden ilk yorumlar ve sosyal medya tepkileri

        LGS sınavı soru yorumları 2026: LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte öğrencilerden ilk yorumlar

        LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sınav sorularına ilişkin yorumları araştırmaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, adaylar sınavın genel zorluk seviyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor. Peki, 2026 LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte öğrencilerden gelen ilk yorumlar ve sosyal medyada öne çıkan değerlendirmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        LGS sınavının sona ermesiyle birlikte gözler sınav sorularına ve adayların yorumlarına çevrildi. Binlerce öğrenci sınavdan çıkar çıkmaz sosyal medya hesaplarından görüşlerini paylaşırken, "2026 LGS soruları nasıldı?", "LGS zor muydu, kolay mıydı?" soruları da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte 2026 LGS yorumları ve sınav sonrası ilk tepkiler...

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        2026 LGS SORU YORUMLARI

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulandı. İşte 2026 LGS soru yorumları...

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