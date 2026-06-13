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        Haberler Bilgi Gündem LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2026 LGS soru ve cevapları sorgulama ekranı

        LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 2026 LGS soru ve cevapları sorgulama ekranı

        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında öğrenciler ve veliler soru kitapçığı ile cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek sınavın ardından adaylar doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için LGS soru ve cevapların erişime açılmasını bekleyecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Peki LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        1

        2026 LGS için geri sayım sürerken öğrenciler sınav sonrası erişime açılacak soru ve cevap anahtarlarına odaklandı. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre merkezi LGS 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış sayılarını öğrenebilmek için LGS soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını incelemek isteyecek. Peki, LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 LGS soru ve cevap anahtarına ilişkin son bilgiler...

        2

        LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

        2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının resmi internet siteleri üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        3

        LGS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        MEB'in önceki yıllardaki uygulamalarına bakıldığında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın ardından kısa süre içerisinde yayımlanıyor. Geçmiş yıllarda sınav günü içerisinde erişime açılan soru ve cevapların bu yıl da benzer şekilde adayların kullanımına sunulması bekleniyor.

        4

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

        5

        LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

        LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında adaylar MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sözel ve sayısal bölüm kitapçıklarına ulaşabilecek. Ayrıca cevap anahtarları sayesinde doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak sınav performanslarını değerlendirebilecekler. Soru ve cevapların yayımlanmasına ilişkin duyurular MEB tarafından resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

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