2026 LGS için geri sayım sürerken öğrenciler sınav sonrası erişime açılacak soru ve cevap anahtarlarına odaklandı. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre merkezi LGS 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış sayılarını öğrenebilmek için LGS soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını incelemek isteyecek. Peki, LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 LGS soru ve cevap anahtarına ilişkin son bilgiler...