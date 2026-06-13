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        Haberler Bilgi Gündem LGS'ye kaç kişi girdi? MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS'ye kaç kişi katıldı? İşte 2026 LGS katılım sayısı

        LGS'ye kaç kişi girdi? MEB Liseye Geçiş Sınavı LGS'ye kaç kişi katıldı? İşte 2026 LGS katılım sayısı

        LGS'nin tamamlanmasının ardından sınava ilişkin en çok araştırılan konuların başında katılım sayısı geldi. Türkiye genelinde binlerce öğrenci, hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için ter dökerken, veliler ve adaylar "LGS'ye kaç kişi girdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi veriler yakından takip edilirken, 2026 LGS'ye katılan öğrenci sayısı ve sınava ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 LGS katılım sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından gözler katılım rakamlarına çevrildi. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler ve aileleri, bu yıl LGS'ye kaç adayın başvurduğunu ve sınava kaç kişinin katıldığını merak ediyor. Tercih sürecini doğrudan etkileyecek olan katılım verileri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak. İşte merak edilenler...

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        LGS SINAVA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        Yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulanan sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katıldı.

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        LGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı: Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

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        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

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