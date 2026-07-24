MASFEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arzlarda dağıtım sonuçları genellikle talep toplama işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 1 ila 3 iş günü içerisinde açıklanıyor.

Bu kapsamda Masfen Enerji halka arz sonuçlarının 28 Temmuz 2026 Salı günü veya takip eden günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kesin tarih, şirket ve halka arz konsorsiyumu tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.