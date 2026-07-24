Masfen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Masfen Enerji kaç lot verir?
Masfen Enerji halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından dağıtım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda pay başına satış fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi. Toplam 85 milyon lotun yatırımcılara sunulduğu halka arz, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. Yatırımcılar şimdi kendilerine kaç lot düştüğünü ve MASFN koduyla işlem görecek hisselerin borsaya giriş tarihini araştırıyor. Peki, Masfen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve Masfen Enerji kaç lot verir? İşte halka arza ilişkin son gelişmeler…
Masfen Enerji'nin halka arzında 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci sona erdi. Halka arzın tamamlanmasının ardından yatırımcılar dağıtım sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Şirket, halka arzda pay başına satış fiyatını 45,68 TL olarak belirlerken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,88 milyar TL olması öngörülüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılar hesaplarına tanımlanan lot sayılarını görüntüleyebilecek. Peki, Masfen Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Masfen Enerji kaç lot verir? İşte detaylar…
MASFEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Masfen Enerji halka arzında 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri tamamlandı.
Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Dağıtım sonuçlarının, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki iş günlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve halka arza aracılık eden kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar kendilerine tahsis edilen lot sayılarını aracı kurumların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden öğrenebilecek.
MASFEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Halka arzlarda dağıtım sonuçları genellikle talep toplama işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 1 ila 3 iş günü içerisinde açıklanıyor.
Bu kapsamda Masfen Enerji halka arz sonuçlarının 28 Temmuz 2026 Salı günü veya takip eden günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kesin tarih, şirket ve halka arz konsorsiyumu tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Halka arz kapsamında toplam 85.000.000 lot pay satışa sunulacak.
Dağıtıma katılacak yatırımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılım: Yaklaşık 425 lot
300 bin katılım: Yaklaşık 283 lot
400 bin katılım: Yaklaşık 212 lot
500 bin katılım: Yaklaşık 170 lot
700 bin katılım: Yaklaşık 121 lot
1 milyon katılım: Yaklaşık 85 lot
1,5 milyon katılım: Yaklaşık 56 lot
2 milyon katılım: Yaklaşık 42 lot
Bu rakamlar tamamen tahmini olup, kesin dağıtım halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak.
MASFEN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Masfen Enerji'nin katılım endeksine uygun değil.
MASFEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Masfen Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 45,68 TL olarak açıklandı. Halka arz, sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.