Masterchef eleme adayları 16 Eylül 2026: Masterchef Türkiye’de eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te eleme adayları merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve mavi ile kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından puan üstünlüğü ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Peki Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül 2026 Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı?