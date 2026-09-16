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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef eleme adayları 16 Eylül 2026: Masterchef Türkiye’de eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

        Masterchef eleme adayları 16 Eylül 2026: Masterchef Türkiye’de eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?

        Masterchef Türkiye'de eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin tadım yaptığı menülerde en lezzetli tabağa sahip yarışmacı dokunulmazlığın sahibi oluyor. Yayınlanan son bölümde eleme potasına giren iki isim Şiringül ve Tolga olmuştu. Peki 16 Eylül 2026 Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte, Masterchef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te eleme adayları merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve mavi ile kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından puan üstünlüğü ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Peki Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül 2026 Masterchef Türkiye’de dokunulmazlığı kim aldı?

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        MASTERCHEF ELEME ADAYI 16 EYLÜL 2026

        Masterchef eleme adayları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        15 Eylül MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından puan üstünlüğü ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Emre kazandı.

        BİRİNCİ VE İKİNCİ MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        MasterChef'te ilk eleme adayı Şiringül olurken, ikinci eleme adayı ise Tolgahan oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef eleme adayı
        #MasterChef dokunulmazlık
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