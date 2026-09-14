Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim, takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler bu turda Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Finale Cansu ve Emre kaldı. Elenen isim Cansu oldu.