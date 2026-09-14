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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim, takımlar nasıl oluştu?

        Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim, takımlar nasıl oluştu?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün akşam eleme gecesi yapıldı ve Cansu elendi. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar da belli oluyor. 14 Eylül Masterchef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en başarılı tabağını hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim, takımlar nasıl oluştu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        Masterchef kaptanlık oyununda kazanan takım merak ediliyor. Danilo, Somer ve Mehmet şefin vereceği görev doğrultusunda hazırlanan tabaklar değerlendirmeye alınıyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, 14 Eylül 2026 Masterchef son bölümde yaşananlar…

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        MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununu kazanan takım açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler bu turda Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu. Finale Cansu ve Emre kaldı. Elenen isim Cansu oldu.

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        #Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
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        #masterchef takım
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