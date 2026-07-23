MasterChef kim kazandı? 23 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk grupta 5 isim ve yedek yarışmacılar belli oldu. İzleyiciler, 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümün ardından "MasterChef kim kazandı?" ve "Ana kadroya kim girdi?" sorularına yanıt arıyor. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, zorlu etapları geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. İlk grupta ana kadroya giren isimlerin sayısı her geçen gün artarken ikinci grup için rekabet başlıyor. Peki, 23 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, MasterChef'i kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren yarışmacılar ve son bölümde yaşananlar…
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçimleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle yarışmacılar MasterChef önlüğünü kazanmak için mücadele ediyor. İkinci grupta ana kadroya giren ilk yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki, MasterChef 23 Temmuz 2026 ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadroya giren yarışmacılar listesi…
MASTERCHEF KİM KAZANDI? 23 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2026'nın 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda en başarılı tabağı hazırlayabilmek için mücadele etti.
23 Temmuz Perşembe akşamı ana kadroya giren yarışmacının ismi bölümün tamamlanmasının ardından açıklanacaktır. Sonuç belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı oldu. Böylece Batuhan, MasterChef 2026 önlüğünü kazanan ilk isim olarak ana kadrodaki yerini aldı.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
1. GRUP
Ana kadroya giren 1. yarışmacı: Batuhan
Ana kadroya giren 2. yarışmacı: Nilay
Ana kadroya giren 3. yarışmacı: Hasan Alp
Ana kadroya giren 4. yarışmacı: Şiringül
Ana kadroya giren 5. yarışmacı: Enes
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma