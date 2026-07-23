MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçimleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle yarışmacılar MasterChef önlüğünü kazanmak için mücadele ediyor. İkinci grupta ana kadroya giren ilk yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki, MasterChef 23 Temmuz 2026 ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadroya giren yarışmacılar listesi…