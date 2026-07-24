MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri hız kesmeden sürüyor. İlk grupta beş yarışmacının belirlenmesinin ardından ikinci grup mücadeleleri başladı. İkinci grubun ilk yarışmacısı olarak Eyüp ana kadroya adını yazdırırken, şimdi gözler 24 Temmuz Cuma akşamı belirlenecek ikinci isme çevrildi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan yarışmacı, MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 7. isim olacak. Peki, MasterChef 24 Temmuz Cuma bölümünde ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilen detaylar…