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        MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk grubun tamamlanmasının ardından ikinci grup yarışmacıları MasterChef önlüğünü kazanmak için mutfağa çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan 24 Temmuz Cuma akşamı bölümünde ikinci grubun ikinci yarışmacısı belli olacak. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef kim kazandı?" ve "Ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İkinci grubun ilk kazananı Eyüp olurken, ana kadrodaki rekabet giderek kızışıyor. Peki, 24 Temmuz Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri hız kesmeden sürüyor. İlk grupta beş yarışmacının belirlenmesinin ardından ikinci grup mücadeleleri başladı. İkinci grubun ilk yarışmacısı olarak Eyüp ana kadroya adını yazdırırken, şimdi gözler 24 Temmuz Cuma akşamı belirlenecek ikinci isme çevrildi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda başarılı olan yarışmacı, MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 7. isim olacak. Peki, MasterChef 24 Temmuz Cuma bölümünde ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilen detaylar…

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI? 24 TEMMUZ CUMA ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2026'nın 24 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar, şeflerin verdiği yaratıcı yemek ve eleme etaplarında en başarılı tabağı hazırlayabilmek için mücadele etti.

        24 Temmuz Cuma akşamı ana kadroya giren 7. yarışmacının ismi bölümün ardından belli olacak. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        İKİNCİ GRUBUN İLK KAZANANI EYÜP OLMUŞTU

        MasterChef Türkiye 2026'da ikinci grup ana kadro seçmelerinin ilk gününde Eyüp, hazırladığı başarılı tabakla şeflerden tam not alarak ana kadroya yükselmeyi başardı.

        Böylece Eyüp, sezonun ana kadroya giren 6. yarışmacısı oldu.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        1. GRUP

        Ana kadroya giren 1. yarışmacı: Batuhan

        Ana kadroya giren 2. yarışmacı: Nilay

        Ana kadroya giren 3. yarışmacı: Hasan Alp

        Ana kadroya giren 4. yarışmacı: Şiringül

        Ana kadroya giren 5. yarışmacı: Enes

        Ana kadroya giren 6. yarışmacı: Eyüp

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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