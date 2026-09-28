Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 28 Eylül Masterchef para ödülü ne kadar, kaç TL?
Masterchef ödül oyununda yarışmacılar karşı karşıya geliyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek hazırladı. Kazanan taraf kırmızı takım olurken mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Elenen yarışmacı Recep oldu. Peki, 28 Eylül 2026 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, para ödülü ne kadar, kaç TL? İşte, Masterchef Türkiye son bölümde yaşananlar…
Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:17 Güncelleme:
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MasterChef Türkiye yeni bölümde ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 28 Eylül Masterchef para ödülü ne kadar, kaç TL?
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ÖDÜL NE KADAR?
MasterChef'te para ödülünün tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.
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MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
27 Eylül Pazar akşamı yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptılar. Haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe oldu.
Masterchef elenen yarışmacı Recep oldu
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