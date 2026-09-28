MasterChef Türkiye yeni bölümde ödül oyununun kazananı ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 28 Eylül Masterchef para ödülü ne kadar, kaç TL?