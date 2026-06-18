Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma takvimine ilişkin süreç gündemdeki yerini koruyor. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yapılacak seminerlerin hangi tarihlerde ve nasıl gerçekleştirileceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyuruları öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “29-30 Haziran’da seminer yapılacak mı?” ve “Mesleki çalışmalar online mı olacak?” soruları öne çıkıyor. İşte MEB’in açıkladığı takvim doğrultusunda yıl sonu mesleki çalışma programına dair merak edilen ayrıntılar…