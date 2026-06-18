MEB DUYURDU! Öğretmen seminerleri ne zaman? 2026 Haziran seminerler çevrim içi mi, yüz yüze mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma süreci merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularını yakından izleyen öğretmenler, 29-30 Haziran tarihlerinde seminer yapılıp yapılmayacağını ve çalışmaların yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceğini araştırıyor. MEB'in son açıklamalarıyla birlikte mesleki çalışma takvimine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. İşte öğretmenlerin yıl sonu seminer programına dair merak edilenler…
Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma takvimine ilişkin süreç gündemdeki yerini koruyor. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yapılacak seminerlerin hangi tarihlerde ve nasıl gerçekleştirileceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyuruları öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle “29-30 Haziran’da seminer yapılacak mı?” ve “Mesleki çalışmalar online mı olacak?” soruları öne çıkıyor. İşte MEB’in açıkladığı takvim doğrultusunda yıl sonu mesleki çalışma programına dair merak edilen ayrıntılar…
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek.
Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yıl sonu mesleki çalışma seminerleri yapılacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ Mİ?
Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma seminerleri çevrim içi yapılacak.
MEB DUYURDU!
MEB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.
Bakanlıkça, söz konusu ticari üretimin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilirler.
2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularındaki eğitim içeriklerinden oluşuyor."