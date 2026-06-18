Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi, sarı-lacivertliler takımı İsmail Kartal'a emanet etti...

Fenerbahçe'nin futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamada teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

1 yıllık sözleşme imzalanan Kartal, sarı-lacivertli kulüpte 4'üncü dönemine başlayacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, 2. kez Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacak.

"ÇOK DUYGULU VE ÇOK MUTLUYUM"

İsmail Kartal, kulüp televizyonuna yaptığı ilk açıklamasında, "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-lacivertli camiaya da şampiyonluk mesajı veren Kartal, "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda beş trend takım var: PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City… Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklemelerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmış, bana oyuncu listesi sundu; ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum!" ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI DIRK KUYT OLDU!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı da belli oldu. Hollandalı efsane isim Dirk Kuyt, yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2013-2014 sezonunda elde ettiği son lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Dirk Kuyt, yardımcı antrenör olarak kulübe geri döndü.

İLK 3 DÖNEMİNDE 1 KUPA KAZANDI

İsmail Kartal, futbolculuğu döneminde büyük başarılar elde ettiği sarı-lacivertli kulübe 2014 yılında teknik direktör olarak geri dönerken, söz konusu sezonda 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekti.

2015 yılında görevine son verilen Kartal, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında yeniden sarı-lacivertli takımın başına getirildi. Fenerbahçe'deki 6 aylık ikinci döneminde 21 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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2.40 PUAN ORTALAMASI, 99 PUAN!

Sarı-lacivertli takımda son olarak 2023-2024 sezonunda görev yapan İsmail Kartal 58 maçta 2.40 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe söz knousu sezon Süper Lig'de topladığı 99 puana rağmen 102 puanlı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada sezonu tamamladı.

2014'TE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU

65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde 1 kez kupa sevinci yaşadı. İsmail Kartal yönetimideki Kanarya, 25 Ağustos 2014 tarihinde oynanan maçta Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak ise Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.