MEB ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ 2026 | Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, çevrimiçi (online) mi, yüz yüze mi olacak?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı eylül dönemi mesleki çalışma programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan takvim kapsamında öğretmen seminerleri, çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere iki farklı uygulamayla gerçekleştirilecek. Öğretmenler, seminerlerin başlangıç tarihini ve program detaylarını araştırırken, MEB'in yayımladığı çalışma planı merak konusu oldu. Peki öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, online mı yapılacak? İşte 2026 eylül dönemi mesleki çalışma programına ilişkin detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin eylül ayındaki mesleki çalışma süreci için takvim açıklandı. MEB’in duyurduğu programa göre öğretmen seminerleri hem dijital ortamda hem de okullarda yüz yüze yapılacak şekilde planlandı. Yeni dönem öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğretmenler, seminerlerin tarihlerini ve uygulama şeklini gündemine aldı. İşte MEB öğretmen seminerleriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler...
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni eğitim dönemi öncesinde öğretmenlerin katılacağı eylül ayı mesleki çalışma takvimi belli oldu. MEB’in açıkladığı programa göre seminer dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak ve iki haftalık plan doğrultusunda uygulanacak.
Öğretmenlerin ilk hafta çalışmaları 1-4 Eylül’de yapılırken, ikinci bölüm öğrencilerin okula uyum sürecinin de yer aldığı 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİMİÇİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, eylül dönemi mesleki çalışmalarının farklı uygulama yöntemleriyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre öğretmenlerin 1-4 Eylül tarihleri arasındaki seminer programı çevrim içi olarak yapılacak.
Bakan Yusuf Tekin tarafından açıklanan takvim doğrultusunda öğretmenler, ilk hafta eğitimlerine uzaktan erişim yoluyla katılım sağlayacak. Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma sürecinin ilk aşaması online olarak tamamlanacak.
YÜZ YÜZE ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Mesleki çalışma programının ikinci aşaması 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu süreçte okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için planlanan uyum eğitimleri de aynı tarihlerde uygulanacak.
Öğretmenler, ikinci hafta boyunca görev yaptıkları okullarda yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürecek. 7-11 Eylül tarihleri arasındaki yüz yüze çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eylül dönemi mesleki çalışma programı sona erecek.