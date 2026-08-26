MEB ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ 2026 | Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, çevrimiçi (online) mi, yüz yüze mi olacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin eylül ayındaki mesleki çalışma süreci için takvim açıklandı. MEB’in duyurduğu programa göre öğretmen seminerleri hem dijital ortamda hem de okullarda yüz yüze yapılacak şekilde planlandı. Yeni dönem öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğretmenler, seminerlerin tarihlerini ve uygulama şeklini gündemine aldı. İşte MEB öğretmen seminerleriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler...