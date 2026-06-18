Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEMUR MAAŞI ZAM ORANI 2026: Temmuz memur maaşları ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen maaşı...

        TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI 2026: Temmuz memur maaşları ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım başladı! Enflasyon verilerinin netleşmesine sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emekli "zam oranı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. En düşük memur maaşında dikkat çeken artış beklentisi konuşulurken; polis, hemşire ve öğretmen maaşlarında yeni rakamların ne seviyeye çıkacağı büyük merak konusu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 21:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milyonların gözü Temmuz ayında açıklanacak memur maaş zammına çevrildi! TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte maaşlara yapılacak artış oranı netleşecek. En düşük memur maaşında tarihi bir yükseliş beklenirken, polis, öğretmen ve hemşire maaşlarında da önemli değişiklikler gündemde. Peki Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak, hangi meslek ne kadar alacak? Tüm detaylar ve olası senaryolar haberimizde…

        2

        ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        Haziran ayı için piyasa beklentilerine göre TÜFE’nin yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyon oranının yüzde 18,19’a ulaşması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan bu oran üzerinden yüzde 18,19 zam almaya hak kazanacak.

        Öte yandan, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,48 seviyesine çıkması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise bu fark, yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde toplam artış oranı yüzde 13,93’e ulaşacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mevcut durumda 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93’lük artış senaryosuna göre yaklaşık 70 bin 529 liraya yükselecek. Benzer şekilde, 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da aynı oranla artarak 31 bin 643 liraya çıkması bekleniyor.

        4

        POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI TAHMİNİ RAKAMLAR

        MÜHENDİS 1/4

        Mevcut: 96.211 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL

        %13,93 zamlı: 109.601 TL

        TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

        Mevcut: 66.870 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL

        %13,93 zamlı: 76.181 TL

        5

        VAİZ 1/4

        Mevcut: 76.653 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL

        %13,93 zamlı: 87.318 TL

        AVUKAT

        Mevcut: 90.000 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL

        %13,93 zamlı: 102.536 TL

        UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

        Mevcut: 81.219 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL

        %13,93 zamlı: 92.524 TL

        ÖĞRETMEN 1/4

        Mevcut: 73.368 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL

        %13,93 zamlı: 83.589 TL

        6

        PROFESÖR 1/4

        Mevcut: 135.089 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL

        %13,93 zamlı: 153.892 TL

        ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

        Mevcut: 90.568 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL

        %13,93 zamlı: 103.179 TL

        POLİS MEMURU 8/1

        Mevcut: 81.617 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL

        %13,93 zamlı: 92.988 TL

        7

        UZMAN DOKTOR 1/4

        Mevcut: 150.426 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL

        %13,93 zamlı: 171.377 TL

        HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

        Mevcut: 74.770 TL

        %12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL

        %13,93 zamlı: 85.186 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 18 Haziran 2026 (Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi)

        Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi. Galatasaray Temmuz'u bekliyor. Beşiktaş'ta kamp kadrosu netleşiyor. Milliler hazırlıklarına devam ediyor. Kenan Yıldız 11'e dönüyor. Fenerbahçe BEKO seri'de 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları VNL'de galip geldi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında