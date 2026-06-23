Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım hızlandı. Milyonlarca kamu çalışanı, zam oranını netleştirecek en kritik veri olan TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Kulislerde konuşulan senaryolar, artışın dikkat çeken seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor. Peki bu zam maaşlara nasıl yansıyacak? Öte yandan Merkez Bankası’nın yayımladığı beklenti anketi de olası zam oranlarına ışık tutarken, kesin tablo son verilerin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Peki 2026 Temmuz itibarıyla memur maaşları ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.