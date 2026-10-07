Merkez Bankası - TCMB Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihini ve faiz kararının açıklanacağı günü araştıran vatandaşlar, TCMB’nin yayımladığı takvime odaklandı. Dolar, altın ve borsa piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı öncesinde ekonomistlerin ekim ayına ilişkin beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün yapılacak? İşte sorgulanan ayrıntılar...