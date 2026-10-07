Merkez Bankası - TCMB Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! Faizler düşecek mi, yükselecek mi?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı öncesinde geri sayım devam ediyor. Özellikle ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "Faizler düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ilan tarihi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihini ve faiz kararının açıklanacağı günü araştıran vatandaşlar, TCMB’nin yayımladığı takvime odaklandı. Dolar, altın ve borsa piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı öncesinde ekonomistlerin ekim ayına ilişkin beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün yapılacak? İşte sorgulanan ayrıntılar...
EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 22 Ekim 2026'da saat 14.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
Merkez Bankasının gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5’te sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir." denildi.