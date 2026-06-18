Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Muhtemel Aşk konusu nedir? Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk 1. bölümde neler olacak, gerçek bir hikaye mi?

        Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, 1. bölümde neler olacak?

        SHOW TV'nin yeni sezonda ekrana taşıdığı dikkat çekici yapımlardan Muhtemel Aşk, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizide Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor. İlk tanıtımıyla ilgi uyandıran yapım renkli dünyası, tempolu hikâyesi ve eğlenceli karakterleriyle şimdiden merak konusu oldu. Senaryosunu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara'nın kaleme aldığı Muhtemel Aşk için "Dizinin konusu ne, ilk bölümde neler yaşanacak?" soruları araştırılıyor. İşte yayın hayatına bugün başlayan yeni diziye ilişkin tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        SHOW TV’nin yeni yapımı Muhtemel Aşk, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Yayın öncesi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve romantik-komedi türündeki hikayesiyle merak uyandırdı. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği yapımda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrollerde yer alıyor. Senaryosu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara tarafından kaleme alınan Muhtemel Aşk’ın ilk bölümünde neler yaşanacağı ve dizinin konusunun ne olduğu araştırılıyor. İşte Muhtemel Aşk’a dair merak edilen ayrıntılar haberimizde…

        2

        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir.

        Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.

        3

        MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan 1. bölüm 2. tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne'nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor. Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturması gerekiyor.

        4

        Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor. Tanıtımda, Defne'nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.

        MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

        5

        MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sosyal medyada tetikçi paylaşımları

        Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 şüpheli yakalandı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında