Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk konusu nedir, 1. bölümde neler olacak?
SHOW TV'nin yeni sezonda ekrana taşıdığı dikkat çekici yapımlardan Muhtemel Aşk, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizide Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor. İlk tanıtımıyla ilgi uyandıran yapım renkli dünyası, tempolu hikâyesi ve eğlenceli karakterleriyle şimdiden merak konusu oldu. Senaryosunu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara'nın kaleme aldığı Muhtemel Aşk için "Dizinin konusu ne, ilk bölümde neler yaşanacak?" soruları araştırılıyor. İşte yayın hayatına bugün başlayan yeni diziye ilişkin tüm ayrıntılar…
SHOW TV’nin yeni yapımı Muhtemel Aşk, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Yayın öncesi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve romantik-komedi türündeki hikayesiyle merak uyandırdı. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği yapımda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrollerde yer alıyor. Senaryosu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara tarafından kaleme alınan Muhtemel Aşk’ın ilk bölümünde neler yaşanacağı ve dizinin konusunun ne olduğu araştırılıyor. İşte Muhtemel Aşk’a dair merak edilen ayrıntılar haberimizde…
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir.
Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.
MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan 1. bölüm 2. tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne'nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor. Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturması gerekiyor.
Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor. Tanıtımda, Defne'nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.