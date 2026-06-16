MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?
SHOW TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Muhtemel Aşk, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, başrollerinde Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Renkli atmosferi, hareketli hikâyesi ve eğlenceli karakterleriyle merak uyandıran yapımın senaryosunu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara kaleme alıyor. Yayın tarihi açıklanan Muhtemel Aşk için "Konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?" soruları araştırılıyor. İşte yeni diziye dair merak edilen tüm detaylar...
SHOW TV’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, yayın hayatına başlamadan önce izleyicilerin radarına girdi. Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu başrolleri paylaşıyor. İlk tanıtımıyla sosyal medyada ilgi gören dizi enerjik havası, renkli karakterleri ve romantik-komedi tadındaki hikayesiyle dikkat çekti. Senaryosu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara imzası taşıyan Muhtemel Aşk’ın yayın tarihi de belli oldu. Peki, Muhtemel Aşk konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve dizi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...
MUHTEMEL AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SHOW TV’nin merakla beklenen dizisi Muhtemel Aşk, 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir. Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir. Kadir’in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga’nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.
MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan 1. bölüm 2. tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne'nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor. Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturması gerekiyor.
Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor. Tanıtımda, Defne'nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.
MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.