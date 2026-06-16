MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan 1. bölüm 2. tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne'nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor. Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturması gerekiyor.

Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor. Tanıtımda, Defne'nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.

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