OBP hesaplama 2026 | 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul başarı puanı nasıl hesaplanır?
LGS kapsamında öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında OBP hesaplama işlemi yer alıyor. Özellikle "Ortaokul Başarı Puanı nasıl hesaplanır?", "6, 7 ve 8. sınıf notları LGS puanına ekleniyor mu?" ve "OBP kaç puan getirir?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki OBP nedir, nasıl hesaplanır ve lise yerleştirme sürecindeki etkisi ne kadar?
Liselere Geçiş Sistemi sürecinde öğrencilerin gündemindeki başlıklardan biri de OBP hesaplama oldu. Ortaokul boyunca elde edilen yıl sonu başarı puanlarının nasıl değerlendirildiğini öğrenmek isteyen adaylar, OBP'nin hesaplanma yöntemini ve merkezi sınav puanıyla ilişkisini araştırıyor. İşte ortaokul başarı puanı hakkında merak edilenler ve OBP hesaplama detayları...
OBP HESAPLAMA 2026 | ORTAOKUL BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?
Öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan OBP, LGS yerleştirmelerinde puan eşitliği durumunda dikkate alınan önemli kriterlerden biridir.
OBP HESAPLAMASI NASIL, NEREDEN YAPILIR?
LGS'de puan hesaplama, merkezi sınav puanı ve yerleştirme puanı olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Merkezi sınav puanı, LGS'deki sözel ve sayısal bölümlerde her dersin netinin kendi ağırlık katsayısıyla çarpılıp standart puana dönüştürülmesiyle bulunur. Yerleştirme puanı ise sınavla öğrenci alan okullarda doğrudan merkezi sınav puanı esas alınarak belirlenir; okul başarı puanı (OBP) yalnızca puan eşitliği durumunda ya da yerel yerleştirmede devreye girer.