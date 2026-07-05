Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman?

        Karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, velilerin gündeminde ise okulların ne zaman açılacağı sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, uyum eğitimleri ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt süreçlerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç gün sonra sona erecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 12:39:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, velilerin gündeminde ise okulların ne zaman açılacağı sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, uyum eğitimleri ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt süreçlerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç gün sonra sona erecek? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde özellikle okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitim programları uygulanacak.

        3

        OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 5 Temmuz 2026 tarihi baz alındığında ise okulların açılmasına 71 gün, yani yaklaşık iki buçuk aylık bir süre bulunuyor.

        4

        İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

        İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MERNİS’te yer alan adres bilgileri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik biçimde yapılır.

        Bu kapsamda oluşturulan e-Kayıt sonuçlarının ve öğrencilerin yerleştirildiği okullara ilişkin bilgilerin, Temmuz ayı içinde e-Okul üzerinden velilerin erişimine sunulması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 51 şüpheliye operasyon

        İstanbulda, uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde