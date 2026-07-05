OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları ne zaman?
Karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, velilerin gündeminde ise okulların ne zaman açılacağı sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, uyum eğitimleri ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt süreçlerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç gün sonra sona erecek? Ayrıntılar haberimizde.
Karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, velilerin gündeminde ise okulların ne zaman açılacağı sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, uyum eğitimleri ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt süreçlerine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç gün sonra sona erecek? Ayrıntılar haberimizde.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde özellikle okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrencilerin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitim programları uygulanacak.
OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 5 Temmuz 2026 tarihi baz alındığında ise okulların açılmasına 71 gün, yani yaklaşık iki buçuk aylık bir süre bulunuyor.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MERNİS’te yer alan adres bilgileri dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik biçimde yapılır.
Bu kapsamda oluşturulan e-Kayıt sonuçlarının ve öğrencilerin yerleştirildiği okullara ilişkin bilgilerin, Temmuz ayı içinde e-Okul üzerinden velilerin erişimine sunulması öngörülüyor.