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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye iki talihlinin oldu! 28 Eylül 2026 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye iki talihlinin oldu! 28 Eylül 2026 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları 28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde şansını deneyenler, kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini gündemine aldı. Çekilişte 10 bilenlerin yanı sıra 9, 8, 7, 6 ve 5 bilenlere dağıtılacak ikramiye tutarları da belli oldu. Peki, 28 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir? İşte 28 Eylül 2026 On Numara sonuçları ve On Numara sonucu sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 06:33 Güncelleme:
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        On Numara sonuçları, 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamı yapılan çekilişin ardından şans oyunu takipçilerinin gündemine geldi. Haftanın ilk çekilişinde şansını deneyenler, kazandıran numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. On Numara sonuçları açıklandıktan sonra çekilişin tüm detayları ve ikramiye dağılımı da araştırılmaya başlandı. Peki, On Numara sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

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        ON NUMARA SONUÇLARI 28 EYLÜL 2026

        28 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara sonuçları açıklandı. Kupon sahipleri, oynadıkları kolonları sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

        İşte On Numara sonuçları:

        3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 15 - 21 - 27 - 31 - 34 - 37

        38 - 41 - 49 - 53 - 56 - 57 - 58 - 61 - 67 - 69

        On Numara'da büyük ikramiye (1.241.774,85 ₺) iki talihlinin oldu.

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        ON NUMARA SONUCU NASIL SORGULANIR?

        On Numara sonucu sorgulamak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden sonuç ekranına ulaşabiliyor. İlgili ekranda çekiliş tarihi seçilerek sonuçlar görüntülenebiliyor. Kuponda yer alan numaralar çekiliş sonucu ile karşılaştırılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kontrol edilebiliyor.

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        ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?

        On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #on numara çekilişi
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