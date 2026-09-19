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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 18 Eylül 2026 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 18 Eylül 2026 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        Şans oyunu severler On Numara sonuçları sorgulaması yapıyor. MPİ tarafından canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. En son yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca tam 968.576,7 TL ikramiye devretti. Peki 18 Eylül 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 18 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango TV Youtube kanalından da yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara sonuçları ile kazanan numaralar listesi açıklandı. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler 18 Eylül On Numara çekiliş sonuçları sorgulaması yapıyor. İşte, On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar

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        ON NUMARA SONUÇLARI 18 EYLÜL 2026

        On numara kazandıran numaralar;

        3,5,7,14,18,28,29,30,32,37,39,43,45,51,53,54,56,59,62,67,74,77

        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

        On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonucu sorgulaması yapabiliyor. Sorgulama ekranında ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşılabiliyor.

        Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor. On Numara sonuçları üzerinden yapılan sorgulama ile kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı öğrenilebiliyor

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ON NUMARA KURALLARI

        Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
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        #MPİ
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