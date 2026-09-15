On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! MPİ 14 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda duyuruluyor. Büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği, kaç kişinin ikramiye kazandığı ve ikramiye tutarları ise resmi çekiliş sonuçları üzerinden takip ediliyor. Peki 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 14 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
On Numara sonuçları MPİ tarafından duyuruluyor. On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. Her bir kolonda 1'den 80'e kadar numaralar bulunur. Bu sayılardan 10 tanesini işaretlemeniz gerekir. Çekilişte toplam 22 adet numara belirleniyor. 14 Eylül On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 14 Eylül 2026 MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
On Numara çekilişi saat 20.00'de Milli Piyango YouTube kanalında canlı yayınlandı.
On Numara sonuçları kazandıran numaralar;3,5,7,10,12,13,16,17,24,37,39,43,44,49,50,51,56,57,67,68,71,76
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.