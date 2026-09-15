Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! MPİ 14 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! MPİ 14 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda duyuruluyor. Büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği, kaç kişinin ikramiye kazandığı ve ikramiye tutarları ise resmi çekiliş sonuçları üzerinden takip ediliyor. Peki 14 Eylül 2026 On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 14 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 00:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        On Numara sonuçları MPİ tarafından duyuruluyor. On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. Her bir kolonda 1'den 80'e kadar numaralar bulunur. Bu sayılardan 10 tanesini işaretlemeniz gerekir. Çekilişte toplam 22 adet numara belirleniyor. 14 Eylül On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 14 Eylül 2026 MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        2

        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        On Numara çekilişi saat 20.00'de Milli Piyango YouTube kanalında canlı yayınlandı.

        On Numara sonuçları kazandıran numaralar;3,5,7,10,12,13,16,17,24,37,39,43,44,49,50,51,56,57,67,68,71,76

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #MPİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik