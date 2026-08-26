Patates kızartmasına iki kaşık sirke ekliyor: Tarifi 100 bin kişi takip ediyor

MALZEME LİSTESİNDE SİRKE VE SU DA VAR

Tarifin çoğu malzemesi zaten her mutfakta bulunur. Patates ve sızma zeytinyağının yanında sarımsak, maydanoz ve tuz da klasik tarafı tamamlıyor. Listede bunlara iki kaşık üzüm sirkesi ile iki kaşık su ekleniyor.

• Kızartmalık patates

• Sızma zeytinyağı

• Tuz

• 3 diş sarımsak

• Yarım demet taze maydanoz

• 2 kaşık üzüm sirkesi

• 2 kaşık su

Sirke ile su, sarımsaklı karışımın içine giriyor.

SİRKELİ KARIŞIM PATATESLERE NASIL EKLENİYOR?

Patatesler tavada kızarırken Toñi karışımı ayrı hazırlıyor. Soyduğu sarımsak dişlerini taze maydanoz ve bir tutam tuzla havanda ezip macun kıvamına getiriyor. Karışım pürüzsüzleştiğinde içine iki kaşık sirke ile iki kaşık su katıyor.

Patatesler neredeyse hazır olduğunda önce tavadaki fazla yağ süzülüyor. Ardından hazırlanan karışım sıcacık dilimlerin üzerine gezdiriliyor. Toñi bu aşamada dilimleri ezmemeye özen gösteriyor ve her şeyi patatesler dağılmadan eşitçe harmanlıyor.