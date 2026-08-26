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        Haberler Bilgi Yaşam Patates kızartmasına iki kaşık sirke ekliyor: Tarifi 100 bin kişi takip ediyor

        Patates kızartmasına iki kaşık sirke ekliyor: Tarifi 100 bin kişi takip ediyor

        Tabağı sıradan kızartmadan ayıran yöntem, patateslerin kalın dilimlenip birlikte pişirilmesi; amaç çıtır değil yumuşak ve sulu bir sonuç. Sirke ise tek başına değil, sarımsak ve maydanozla dövülüp suyla inceltilen bir karışımın parçası olarak en sona ekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Çoğu patates kızartmasında iş, kızaran dilimlerin üzerine bir tutam tuz serpmekle biter. Toñi'nin tarifinde ise patatesler neredeyse piştiğinde havanda dövülmüş sarımsak ve maydanoza sirke ile su katılıyor; ardından bu karışım tavadaki patateslerin üzerinde geziniyor. Aşçı Toni'yi Instagram'da yüz bini aşkın kişi takip ediyor.

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        PATATESLER KALIN DİLİMLENİP BİRLİKTE KIZARTILIYOR

        Toni, patateslerin kabuğunu soyduktan sonra onları bütün halde yıkıyor. Ardından çok ince olmayacak biçimde kalın dilimliyor. Dilimleri tek tek çıtırlatmak yerine bir arada, yumuşak kalacakları biçimde pişiriyor.

        Bunun için bol sızma zeytinyağı ısıtılmış geniş bir tavaya patatesler biraz tuzla ekleniyor ve orta ateşte kızartılıyor. Arada bir karıştırılan dilimler altın rengini alıp yumuşayana kadar tavada kalıyor. Kaç dakika sürdüğünden çok patatesin rengi ve yumuşaklığı belirleyici; kızarıp yumuşayınca ateşten iniyor. Bu haliyle tabak, ince çıtır kızartmadan çok daha ev usulü, yumuşak bir sonuç veriyor.

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        MALZEME LİSTESİNDE SİRKE VE SU DA VAR

        Tarifin çoğu malzemesi zaten her mutfakta bulunur. Patates ve sızma zeytinyağının yanında sarımsak, maydanoz ve tuz da klasik tarafı tamamlıyor. Listede bunlara iki kaşık üzüm sirkesi ile iki kaşık su ekleniyor.

        • Kızartmalık patates

        • Sızma zeytinyağı

        • Tuz

        • 3 diş sarımsak

        • Yarım demet taze maydanoz

        • 2 kaşık üzüm sirkesi

        • 2 kaşık su

        Sirke ile su, sarımsaklı karışımın içine giriyor.

        SİRKELİ KARIŞIM PATATESLERE NASIL EKLENİYOR?

        Patatesler tavada kızarırken Toñi karışımı ayrı hazırlıyor. Soyduğu sarımsak dişlerini taze maydanoz ve bir tutam tuzla havanda ezip macun kıvamına getiriyor. Karışım pürüzsüzleştiğinde içine iki kaşık sirke ile iki kaşık su katıyor.

        Patatesler neredeyse hazır olduğunda önce tavadaki fazla yağ süzülüyor. Ardından hazırlanan karışım sıcacık dilimlerin üzerine gezdiriliyor. Toñi bu aşamada dilimleri ezmemeye özen gösteriyor ve her şeyi patatesler dağılmadan eşitçe harmanlıyor.

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        Tabak yalnız patateslerden ibaret değil. Toñi kızartmanın yanına yeşil biberi ince şeritler halinde kızartıyor. Biberi, hafif çıtırlaşması için jambonla bir araya getiriyor. Yumurtaları ise iyice kızmış yağda ayrıca kızartıyor.

        Tabağa alınan dilimler yumuşacık ve sulu oluyor, kızarmış yumurtayla biber de yanlarında yer alıyor.

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        #patates
        #Patates kızartması
        #sirke
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