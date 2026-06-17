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        Haberler Bilgi Gündem PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki hangi uçuşlar için geçerli?

        Pegasus’tan yurt dışı indirimli bilet kampanyası! Pegasus bilet kampanyası hangi tarihlerdeki hangi uçuşlar için geçerli?

        Pegasus, yurt dışı uçuşlarına yönelik 9 eurodan başlayan fiyatlarla yeni bir bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bilet satışları 17 Haziran itibarıyla başladı. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcular ise kampanyanın geçerli olduğu tarihleri ve şartları merak ediyor. Peki, Pegasus'un yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş dönemlerini kapsıyor? İşte kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 13:12 Güncelleme:
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        Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 eurodan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya başlattı. 17 Haziran itibarıyla satışa açılan kampanya kapsamında toplam 200 bin koltuk indirimli fiyatlarla yolcuların erişimine sunuldu. Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. Yurt dışı seyahati planlayan vatandaşlar ise indirimli biletlerin hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli olduğunu ve kampanya şartlarını araştırıyor. Peki, Pegasus’un yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş dönemlerini kapsıyor? İşte kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar...

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        PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Pegasus, 17 Haziran itibarıyla yurt dışı uçuşlarında 9 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanyanın bilet satışları 18 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

        Kampanya kapsamında 200 bin koltuk satışa sunuldu. Söz konusu indirimli biletlerden yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek.

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        BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Kampanya, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatine göre, 25 Ekim 2026 saat 00.01’den itibaren 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacak.

        Belirtilen uçuş hatlarına Pegasus'un web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        GENEL KURALLAR

        - Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirlerin Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelik ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

        - Henüz Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirlerin, Kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içerisinde Pegasus BolBol üyesi olarak Kampanya kurallarına uygun biletleme yaptıkları takdirde Kampanyadan faydalanabilirler.

        - Kampanya aşağıda listelenmiş olan seçili direkt yurt dışı uçuşları için geçerlidir.

        - Pegasus BolBollu misafirlerin Kampanyadan burada sayılan Kampanya Kurallarına uygun olacak şekilde birden fazla kez yararlanılabilir.

        - Kampanya kapsamında, her bir Pegasus BolBollu misafirin için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

        - Yurt dışı uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerin uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

        - Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartlarına tabidir.

        - Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.

        - Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve/veya Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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