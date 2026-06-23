Portekiz - Özbekistan maçı canlı izle... Portekiz ile Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz, gruptaki ilk galibiyetini almak isterken Özbekistan da tarih yazmak için sahaya çıkacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Peki, Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo oynayacak mı? İşte 11'ler...