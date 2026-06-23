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        Haberler Bilgi Spor Portekiz - Özbekistan maçı TRT 1 canlı izle: Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo oynayacak mı?

        Portekiz - Özbekistan maçı izle: Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin gözü Portekiz ile Özbekistan arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, ilk maçta yaşadığı puan kaybının ardından sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Dünya Kupası tarihinde ilk kez mücadele eden Özbekistan ise sürpriz peşinde olacak. Kritik mücadele nedeniyle Portekiz - Özbekistan maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Portekiz - Özbekistan maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Portekiz - Özbekistan maçı canlı izle... Portekiz ile Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz, gruptaki ilk galibiyetini almak isterken Özbekistan da tarih yazmak için sahaya çıkacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Peki, Portekiz - Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo oynayacak mı? İşte 11'ler...

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        PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Portekiz - Özbekistan maçı 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak.

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        PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. .

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        PORTEKİZ - ÖZBEKİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        RONALDO OYNAYACAK MI?

        Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan karşısında forma giymesi bekleniyor. Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, takımının ilk maçında da sahada görev aldı. Teknik heyetten Ronaldo'nun durumuna ilişkin resmi bir olumsuz açıklama yapılmadığı için yıldız oyuncunun mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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        İLK 11'LER

        Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

        Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Karimov, Xamrobekov, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Ganiev, Shomurodov.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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