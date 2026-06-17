PROJE OKULLARI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz, 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.