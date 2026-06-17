PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇ TARİHİ 2026 | MEBBİS Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Proje okulları öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sona yaklaşırken, binlerce öğretmen gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevirdi. Mayıs ayında MEBBİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, 2026 Proje Okulları atama sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme bilgilerini elektronik ortamda sorgulayabilecek. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte süreçte yeni aşamaya geçilecek. İşte proje okulları atama sonuçları tarihi...
Proje Okulları öğretmen atama sonuçları ve yönetici görevlendirme sonuçları, başvuru sürecini tamamlayan binlerce eğitimci tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda 5-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, MEBBİS üzerinden atama ve görevlendirme sonuçlarını sorgulayarak yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Detaylar haberimizde...
PROJE OKULLARI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz, 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.
PROJE OKULLARI YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adayların listesi erişime açıldı.
PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sonuçları açıklandı. Öğretmen atama sonuçları ise 26 Haziran 2026 günü ilan edilecek.
GÖREVLENDİRME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Görevlendirmesi yapılan yöneticiler için tebligat ve göreve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Bu süreçle birlikte yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda idari yapılanma tamamlanmış olacak.