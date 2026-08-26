Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada gözler milli futbolcu Arda Güler'in performansında olacak. Sezona galibiyetle devam etmek isteyen Real Madrid, taraftarı önünde Real Sociedad karşısında 3 puan arayacak. Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenirken futbolseverler Real Madrid - Real Sociedad maçının tarihi ve saatini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Real Sociedad maçı canlı izle bilgisi...
Real Madrid ile Real Sociedad, La Liga'nın 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabéu Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede Real Madrid, sahasında kazanarak ligde yoluna devam etmek istiyor. Milli futbolcu Arda Güler'in ise Real Sociedad karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Real Madrid - Real Sociedad maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Real Sociedad maç saati, yayın kanalı ve Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağına dair bilgiler.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Real Sociedad maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler'in Real Sociedad karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Başarılı futbolcunun karşılaşmada forma giymesi halinde Real Madrid'in hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.
Arda Güler'in performansı, milli futbolcuyu yakından takip eden futbolseverlerin de karşılaşmada en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD CANLI İZLE
Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. La Liga 2. hafta mücadelesi S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
Futbolseverler karşılaşmayı resmi yayın platformları üzerinden takip edebilir. Real Madrid - Real Sociedad maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.