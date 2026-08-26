Real Madrid ile Real Sociedad, La Liga'nın 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabéu Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede Real Madrid, sahasında kazanarak ligde yoluna devam etmek istiyor. Milli futbolcu Arda Güler'in ise Real Sociedad karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Real Madrid - Real Sociedad maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Real Sociedad maç saati, yayın kanalı ve Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağına dair bilgiler.