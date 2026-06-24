Yücel Paşmakçı'ya veda

Yaşamını yitiren Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu "Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk ... Daha Fazla Göster Yaşamını yitiren Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu "Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk müziği arşivlerinden birinin oluşmasında, Anadolu'nun en ücra köşelerinde yapılan derlemelerde onun titiz akademik disiplini ve emeği vardır. Bu emekler için hocamıza minnettarız" dedi. (ANKA) Daha Az Göster