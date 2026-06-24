Resmi Gazete yayımlandı 24 Haziran Çarşamba! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
24 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün Resmi Gazete sayısında yönetmelik değişikliklerinden ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe, Anayasa Mahkemesi kararlarından çeşitli ilanlara kadar birçok önemli düzenleme yer aldı. Özellikle İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler dikkat çekti. Ayrıca motorlu araçların tip onayı ve piyasa denetimine ilişkin yönetmelikte de yeni düzenlemelere gidildi. Peki, 24 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ve tüm detaylar...
24 Haziran 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından yönetmelikler, tebliğler ve yargı kararları kamuoyunun erişimine açıldı. Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında birçok alanda değişiklik içeren düzenlemeler dikkat çekti. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik yeni tebliğ de Resmi Gazete'de yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli bireysel başvurulara ilişkin kararları da yayımlanan metinler arasında bulunuyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? İşte 24 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları...
RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/23)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2021/39476 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2026 Tarihli ve 2022/81860 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2026 Tarihli ve 2022/6576 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
İSKÂN KANUNU VE UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan düzenlemeler arasında İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.
Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki uzman erbaşları ilgilendiren Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.
Söz konusu düzenleme, araçların teknik uygunluğu, tip onayı süreçleri ve piyasa denetimine ilişkin uygulamaları kapsıyor.
KUYUM TİCARETİ VE MENŞE KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK
Bugünkü sayıda Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı. Kuyumculuk sektörünü ilgilendiren değişikliklerin detayları ilgili yönetmelik metninde yer aldı.
Ayrıca İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Bunun yanında Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı kapsamında tercihli menşe kurallarında değişiklik yapıldı.
İTHALATTA HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/23) ile ithalat işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu.
Tebliğ kapsamında ilgili ürün ve sektörlere yönelik uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YAYIMLANDI
Yargı Bölümü kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin üç ayrı bireysel başvuruya ilişkin kararı yayımlandı.
Bunlar;
16 Aralık 2025 tarihli ve 2021/39476 başvuru numaralı karar,
8 Ocak 2026 tarihli ve 2022/81860 başvuru numaralı karar,
24 Şubat 2026 tarihli ve 2022/6576 başvuru numaralı karar oldu.