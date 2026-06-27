27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte birçok kanun, Cumhurbaşkanı Kararı, yönetmelik, tebliğ ve kurul kararı yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda özellikle Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması, KKTC ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik ve MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik dikkat çekti. Ayrıca EPDK kararı ile Danıştay Yedinci Dairesine ait karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi düzenlemeler yer aldı? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararlarının tamamı...