Resmi Gazete yayımlandı 27 Haziran 2026! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Ayrıca kreş ve gündüz bakımevleri, yenilenmiş ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı disiplin amirleri ile ilgili önemli yönetmelikler Resmi Gazete'de yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği'nde değişiklik yapılırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı da bugünkü sayıda yayımlanan düzenlemeler arasında bulundu. Peki, 27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı, hangi yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı? İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve düzenlemeler...
27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte birçok kanun, Cumhurbaşkanı Kararı, yönetmelik, tebliğ ve kurul kararı yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda özellikle Türkiye-Suudi Arabistan yenilenebilir enerji anlaşması, KKTC ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik ve MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik dikkat çekti. Ayrıca EPDK kararı ile Danıştay Yedinci Dairesine ait karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi düzenlemeler yer aldı? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararlarının tamamı...
RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7585 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 23 Mayıs 2026 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11482)
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2026 Tarihli ve 14698 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri