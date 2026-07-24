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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ AB VE TOTAL || Güldür Güldür Show - Asırlık Gece - MasterChef - Var mısın Yok musun reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ AB VE TOTAL || Güldür Güldür Show - Asırlık Gece - MasterChef - Var mısın Yok musun reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 23 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Güldür Güldür Show - Asırlık Gece - MasterChef - Var mısın Yok musun AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 23 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 23 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Güldür Güldür Show - Asırlık Gece - MasterChef - Var mısın Yok musun AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 23 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ

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