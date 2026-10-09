8 Ekim 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen yeni sezon dizilerinden Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ise MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam etti. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından gözler, yapımların Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki izlenme oranlarına çevrildi. Peki, reytinglerde hangi yapım yer aldı, günün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim 2026 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar…