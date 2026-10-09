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        Haberler Bilgi 8 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI | Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef, MasterChef… Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC, AB ve Total'de kim birinci oldu?

        8 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI | Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef, MasterChef… Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC, AB ve Total'de kim birinci oldu?

        Dün akşam televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet yaşandı. Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Günün reyting yarışını kazanan yapımı merak eden izleyiciler 8 Ekim 2026 reyting sonuçlarına odaklandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        8 Ekim 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen yeni sezon dizilerinden Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ise MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam etti. Televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından gözler, yapımların Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki izlenme oranlarına çevrildi. Peki, reytinglerde hangi yapım yer aldı, günün birincisi kim oldu? İşte 8 Ekim 2026 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar…

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        8 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        8 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamanın açıklanmasıyla birlikte günün reyting birincisi ve en çok izlenen 10 yapım belli oldu.

        Total'de NOW TV'de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada Star TV'de ekrana gelen Sevdiğim Sensin dizisi, üçüncü sırada ise ATV'de izleyici karşısına çıkan Güneşin Doğduğu Yer dizisi yer aldı.

        AB'de ATV'de ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer dizisi ilk sıraya yerleşti. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, NOW TV'de izleyici karşısına çıkan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi üçüncü oldu.

        İşte, dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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        8 EKİM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Halef: Köklerin Çağrısı NOW

        2 Sevdiğim Sensin Star TV

        3 Güneşin Doğduğu Yer ATV

        4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        5 Esra Erol'da ATV

        6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW

        8 ATV Ana Haber ATV

        9 Show Ana Haber Show TV

        10 Güneşin Doğduğu Yer (Özet) ATV

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        8 EKİM 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Güneşin Doğduğu Yer ATV

        2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        3 Halef: Köklerin Çağrısı NOW

        4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW

        7 Sevdiğim Sensin Star TV

        8 Esra Erol'da ATV

        9 Güneşin Doğduğu Yer (Özet) ATV

        10 ATV Ana Haber ATV

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        8 EKİM 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Güneşin Doğduğu Yer ATV

        2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        3 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        4 Sevdiğim Sensin Star TV

        5 Halef: Köklerin Çağrısı NOW

        6 MasterChef Türkiye TV8

        7 Muhtemel Aşk Show TV

        8 Esra Erol'da ATV

        9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW

        10 Show Ana Haber Show TV

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