REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL 22 TEMMUZ || Var mısın Yok musun - Tolgshow Yıldızlar - MasterChef
Reyting sonuçları 21 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Var mısın Yok musun - Tolgshow Yıldızlar - MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 22 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:45 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Var mısın Yok musun - Tolgshow Yıldızlar - MasterChef reytinglere damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 22 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ