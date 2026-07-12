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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Branş ve kadro dağılımı

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Branş ve kadro dağılımı

        Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, Bakanlık tarafından yapılacak yeni personel alımı sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        1

        Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, Bakanlık tarafından yapılacak yeni personel alımı sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin detayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu sonrasında netleşmesi bekleniyor. Adaylar, kılavuzda yer alacak başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve tercih tarihleriyle birlikte sürece dair tüm ayrıntıları öğrenebilecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımında yer alması beklenen sağlık meslek grupları şöyle:

        Hemşire

        Ebe

        Sağlık memuru

        Sağlık teknikeri

        Diyetisyen

        Diğer sağlık hizmetleri sınıfındaki meslek grupları

        Branşlara göre kontenjan dağılımı ve kadro detayları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte hangi unvanlara kaç kişilik alım yapılacağı netlik kazanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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