SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Branş ve kadro dağılımı
Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, Bakanlık tarafından yapılacak yeni personel alımı sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce aday, Bakanlık tarafından yapılacak yeni personel alımı sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin detayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu sonrasında netleşmesi bekleniyor. Adaylar, kılavuzda yer alacak başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve tercih tarihleriyle birlikte sürece dair tüm ayrıntıları öğrenebilecek.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımında yer alması beklenen sağlık meslek grupları şöyle:
Hemşire
Ebe
Sağlık memuru
Sağlık teknikeri
Diyetisyen
Diğer sağlık hizmetleri sınıfındaki meslek grupları
Branşlara göre kontenjan dağılımı ve kadro detayları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte hangi unvanlara kaç kişilik alım yapılacağı netlik kazanacak.