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        Haberler Bilgi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Başvuru ekranının açılıp açılmadığı, alımın ne zaman yapılacağı, başvuru şartları ile kadro ve branş dağılımı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler ve hangi kadrolara alım yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:33 Güncelleme:
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        2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli personel için yapılacak atamanın detayları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, açıklanacak takvimle birlikte tercih sürecine ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. Alımda hangi sağlık meslek gruplarına yer verileceği ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımında başvuru süreci henüz başlamadı. Adayların beklediği başvuru tarihi ve tercih takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanması ve sürecin yıl sonuna doğru başlatılması hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin detaylar yayımlanacak duyuruyla netleşecek.

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        26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        26 bin 673 sözleşmeli personel alımının başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Adayların hangi koşulları taşıması gerektiği, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.

        Alım kapsamında uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen kadrolarının bulunması planlanıyor. Her kadro için aranacak özel şartlar ve gerekli nitelikler resmi başvuru kılavuzunda yer alacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 sözleşmeli personel için planlanan kadro dağılımı şöyle:

        Uzman doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

        26 bin 673 sağlık personeli alımı için başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve işlemlerin hangi platform üzerinden yapılacağına ilişkin resmi duyurunun yayımlanması bekleniyor.

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        Başvuru tarihleri, şartları ve tercih süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla kesinleşecek.

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        #Sağlık Bakanlığı
        #personel alımı
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