2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli personel için yapılacak atamanın detayları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, açıklanacak takvimle birlikte tercih sürecine ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor. Alımda hangi sağlık meslek gruplarına yer verileceği ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…