Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştirmesi beklenen personel alımına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sağlık kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, 26 bin 673 kişilik istihdam planı kapsamında yapılacak alımın ayrıntılarını öğrenmek için Bakanlıktan gelecek açıklamalara odaklandı. Özellikle başvuruların hangi tarihte alınacağı, kadroların branşlara göre nasıl şekilleneceği ve adaylarda aranacak koşullar merak konusu oldu. Alım sürecine ilişkin resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte kontenjan ve başvuru şartlarının da kesinlik kazanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci ne zaman başlayacak? 2026 yılında hangi branşlara kadro verilecek? İşte yeni istihdam dönemine dair öne çıkan detaylar...