SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ilanı yayınlandı mı, başvurular ne zaman başlayacak?
Eylül ayının sonlarına yaklaşırken Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımına ilişkin süreç, adayların gündemindeki yerini koruyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi planlanan 26 bin 673 kişilik kadro için gözler başvuru tarihleri ve kontenjanlara ilişkin yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Yeni alım kapsamında doktor, uzman doktor, hemşire ve ebe gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık teknikeri, diyetisyen ve farklı branşlardan adayların da kadrolarda yer alması bekleniyor. Henüz başvuru takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımı netleşmezken, sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişi gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak ve hangi branşlara kaç kişilik kadro verilecek? İşte personel alımına dair merak edilen son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştirmesi beklenen personel alımına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sağlık kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, 26 bin 673 kişilik istihdam planı kapsamında yapılacak alımın ayrıntılarını öğrenmek için Bakanlıktan gelecek açıklamalara odaklandı. Özellikle başvuruların hangi tarihte alınacağı, kadroların branşlara göre nasıl şekilleneceği ve adaylarda aranacak koşullar merak konusu oldu. Alım sürecine ilişkin resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte kontenjan ve başvuru şartlarının da kesinlik kazanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci ne zaman başlayacak? 2026 yılında hangi branşlara kadro verilecek? İşte yeni istihdam dönemine dair öne çıkan detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da gerçekleştirilecek KPSS’nin ardından gündeme alınacağını açıkladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için henüz resmi başvuru tarihi belirlenmedi.
Bakanlığın yapacağı planlamaların KPSS sonrasında tamamlanması beklenirken, personel alım sürecinin 2026 yılının sonlarına doğru başlatılması öngörülüyor. Başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve alım yapılacak branşlara ilişkin detayların ise Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.