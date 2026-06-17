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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 17 Haziran 2026! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 17 Haziran! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin 17 Haziran 2026 tarihli sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı gündemdeki yerini aldı. Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. İşte 17 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından gözler açıklanan sonuçlara çevrildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar kamuoyuyla paylaşıldı. Binlerce kişi, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını gündemine aldı. İşte 17 Haziran 2026 Şans Topu çekilişine ilişkin tüm ayrıntılar...

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        17 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı ve sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı da belli oldu.

        İşte 17 Haziran Şans Topu sonuçları

        5 - 11 - 14 - 22 - 29 + 10

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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