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        Haberler Bilgi Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 5+1 bilen 1 kişi çıktı! MPİ 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 5+1 bilen 1 kişi çıktı! MPİ 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın üçüncü gününde Şans Topu sonuçları sorgulaması başladı. 16 Eylül Çarşamba günü MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaraları merak ediliyor. Şans topu çekilişi tamamlandıktan sonra kazandıran numaralar MPİ resmi internet sayfasından sorgulanabiliyor. En son yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 986 bin 177 TL ikramiye devretti. Peki, 16 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango çekiliş takvimine göre haftada iki kere gerçekleşen şans topuna şans oyunu tutkunları yoğun ilgi gösteriyor. En son çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, 16 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 16 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

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        16 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        İşte 16 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar:

        28 - 25 - 26 - 14 - 08 - 01

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

        ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #şans top
        #Şans Topu sonuçları
        #şans topu çekiliş sonuçları 16 eylül 2026
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