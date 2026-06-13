Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Haziran 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın son çekilişi olan 13 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla çekilişi takip eden binlerce kişi, sonuçlara odaklandı. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ile ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, 13 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, hangi sayılar kazandırdı? İşte merak edilen çekiliş sonuçları…
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye umuduyla çekilişi takip eden vatandaşlar, sonuç ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın son çekilişi olan 13 Haziran 2026 Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto’da kazandıran numaralar belli olurken, ikramiye dağılımı da netleşti. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan sonuçlarla birlikte çekilişin tüm detayları erişime açıldı. Peki, 13 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler, kazanan sayılar hangileri? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…
13 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.
13 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları:
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
- Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
- Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.