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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 13 Temmuz Pazartesi! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 13 Temmuz Pazartesi! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi 13 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından binlerce kişi Sayısal Loto'da kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında yapılan çekilişin sonuçları resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Şans oyunu tutkunları, kuponlarına isabet eden numaraları ve ikramiye durumlarını kolayca sorgulayabiliyor. Peki, 13 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        1

        Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online tarafından yayımlandı. Kupon dolduranlar, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol etmeye başladı. Kazandıran numaralar ile büyük ikramiyeye ilişkin detaylar da erişime açıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

        2

        13 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu.

        13 - 20 - 34 - 44 - 57 - 65

        JOKER 89 + SÜPERSTAR 4

        3

        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

        4

        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

        5

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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